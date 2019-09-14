شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: نتحمّل علاج مؤمن زكريا منذ شهرين.. والنادي لم يتخلَّ يومًا عن أبنائه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جهاز كرة القدم بالنادي الأهلي أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كل تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده في قائمة الفريق من عدمه.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حرص «الخطيب» على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد له أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كل الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

وأكد الجهاز أنه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل، سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف الكابتن الخطيب؛ لأن سياسة الأهلي لم تتغير، ولن يتخلى يوما عن أبنائه، كما أن رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته، والتقاه أكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه في ألمانيا خلال الفترة الماضية وقبلها في إسبانيا، وسيظل مؤمن وكل أبناء الأهلي محل اهتمام ورعاية ناديهم.

جاء ذلك عقب ظهور اللاعب في أحد البرامج التليفزيونية، وحاول البعض أن يتحدث عن تكاليف علاج ومستحقات مؤمن زكريا بطريقة تعكس أن هناك تقصيرا من النادي الأهلي، وهو عكس الحقيقة تمامًا ويحظى اللاعب بكل اهتمام ورعاية من ناديه ورئيسه.