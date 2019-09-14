لقاء كروي في عدن يتضمن إحياء أربعينية الشيهد أبو اليمامة

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-عدن

أقيمت عصر اليوم السبت مبارات في كرة القدم بين قطبي الكرة العدنية التلال ووحدة عدن بالتزامن مع احياء اربعية الشيهد ابو اليمامة العميد منير اليافعي.

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حضرت الجماهير العدنية في هذه الذكرى وفي هذه الاربعينية العطرة وفاءً وعرفاناً للشهيد "منير اليافعي" فتقاطرت و توافدت من كل مديريات عدن و المحافظات المجاورة ليس لمشاهدة المباراة فحسب بل للمشاركة أيضا وفي المقام الأول في أربعينية بطل من أبطال الجنوب لطالما كرس حياته قبل مماته من أجل أن تنعم عدن والجنوب بالحرية وان يهنأ شعبها وشبابها بحياة حرة كريمة ، توافدت هذه الجماهير إلى الملعب زرافات و جماعات تهتف بملئ الحناجر فخرا و اعتزازا وحبا وإخلاصا للشهيد البطل الذي رفعت صوره في كل أرجاء الملعب على رؤوس الشباب الذين كانوا يرتدون فانيلات رسم عليها صورته رحمة الله عليه.

اصطف اللاعبون وهم يدخلون الملعب في خطين متوازيين رافعين صورة الشهيد البطل في أربعينيته الخالدة في أجواء حبية وبمناسبة غالية وسط دوي الهتافات و بدأ طاقم التحكيم في الإعلان عن بدء المباراة التي دارت سجالا بين الفريقين وكانت عند مستوى هذه الفعالية من حيث الأداء والروح العالية وإحترام المناسبة وكدا مشاعر الجماهير تخللت المباراة في شوطيها الأول و الثاني لمسات فنية جميلة وهجمات مثقنة وتبادل سلس للكرات بين اللاعبين من كلا الفريقين و محاولات لم تترجم عن أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل احتكم الفريقان لضربات الترجيح التي رجحت كفة التلال والفوز بالمباراة.

وفي ختام المباراة تم تسليم كأس المباراة لقائد فريق التلال "فيصل باهرمز" من قبل د. عبدالناصر الوالي رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في عدن.