شكرا لقرائتكم صور.. وحدة بث في استاد لاديو لنقل مباراة الزمالك وجينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجدت وحدة بث نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم السبت، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك مع بطل السنغال عبر الهواء مباشرة على قناة On Sport وذلك فى اللقاء الذى يسعى فيه الفارس الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية.

وتأهل الزمالك بقيادة ميتشو إلى هذا الدور عقب الفوز على فريق ديكاداها الصومالى، بنتيجة 13 / 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور الـ64 من البطولة الأفريقية.