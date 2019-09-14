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شكرا لقرائتكم رئيس المقاولون يحفز اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان المقاولون قد تعاقد مع المهاجم النيجيرى كوفرى ايبونج مهاجم أهلى بنى غازى، معروف يوسف، محمود السيد، محمد سالم، محمد عصام، عبد الرحمن فاروق، عبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، إبراهيم عادل مدافع سموحة السابق، وشكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلى.
ويطمح المقاولون فى الوصول إلى المربع الذهبى فى الموسم الجديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية والعربية، فى ظل الاستقرار الفنى الذى يعيشه الفريق تحت القيادة الفنية لعماد النحاس.
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