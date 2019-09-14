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رئيس المقاولون يحفز اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد...

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جدة - عمرو شويل عقد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس ادارة النادي والمشرف العام علي الكرة، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق اليوم السبت لتحفيزهم قبل انطلاق الموسم الجديد، والذي يستهله الفريق بمواجهة نظيره طلائع الجيش في الجولة الأولي.

 

ويعقد نادي المقاولون العرب مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل بمقر النادي بالجبل الأخضر، لتقديم الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي خلال الميركاتو الصيفي الجارى.

 

ويقام المؤتمر بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، وعماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، بالإضافة للصفقات التسع التي كان المقاولون قد أعلن عن التعاقد معها.

 

كان المقاولون قد تعاقد مع المهاجم النيجيرى كوفرى ايبونج مهاجم أهلى بنى غازى، معروف يوسف، محمود السيد، محمد سالم، محمد عصام، عبد الرحمن فاروق، عبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، إبراهيم عادل مدافع سموحة السابق، وشكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلى.

 

ويطمح المقاولون فى الوصول إلى المربع الذهبى فى الموسم الجديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية والعربية، فى ظل الاستقرار الفنى الذى يعيشه الفريق تحت القيادة الفنية لعماد النحاس.

 

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