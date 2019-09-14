شكرا لقرائتكم تشكيل بيراميدز أمام بلوزداد.. السعيد وأحمد علي يقودان الهجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، والمقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب الدفاع الجوي ،والتي تأتى ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي : أحمد الشناوي، عبد الله بكري، عمر جابر، علي جبر، إيريك تراوري، ابراهيم حسن، طارق طه، رجب بكار، نبيل دونجا، عبد الله السعيد وأحمد علي.

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