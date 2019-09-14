شكرا لقرائتكم تشكيل الزمالك ضد جينراسيون.. استبعاد بن شرقي.. عنتر أساسي والسعيد يقود الهجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الصربى ميتشو، المدير الفني للزمالك التشكيل الأساسى لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما عبد الله جمعة وأوباما ومحمد عنتر. خط الهجوم: عمر السعيد. ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك أمام جينيراسيون كلا من:"محمد عواد - محمود الونش - محمد عبد السلام - خالد بو طيب - احمد زيزو - مصطفي محمد - محمود عبد العزيز"، بذلك استبعد جهاز الزمالك أشرف بن شرقى ومحمد صبحي وكريم بامبو من قائمة اللقاء.

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