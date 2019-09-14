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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 فى دوري ابطال افريقيا اون لاين بدون تقطيع



مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 فى دورى أبطال أفريقيا اون لاين بدون تقطيع حيث يلتقى الفريق الأبيض مع نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى الثامنة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها فى السنغال، وذلك بعد تأهل الأبيض إلى هذا الدور عقب الفوز على فريق ديكاداها الصومالى، بنتيجة 13 / 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور الـ64 من البطولة الإفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر بدون تقطيع



مشاهدة مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالى اليوم بث مباشر حيث يسعى الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب لمواصلة انتصاراته ونتائجه الإيجابية فى البطولة التى يسعى أبناء ميت عقبة للمنافسة على لقبها الغائب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، عندما توج الزمالك باللقب على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بلقب كأس مصر، للمرة الـ27 فى تاريخه عقب الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، فى نهائى البطولة المحلية، لذا شدد مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض، على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية فى مواجهة جينيراسيون بطل السنغال من أجل السير بخطى ثابتة فى المشوار الإفريقى، محذرًا من تكرار أخطاء الموسم الماضى بعد إهدار العديد من النقاط فى مسابقة الدورى الممتاز، بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، موضحًا أن التتويج بدورى أبطال إفريقيا لا يقل أهمية عن المشوار المحلى، حيث تضع الجماهير البيضاء الكثير من الآمال على تتويج الفريق باللقب هذا العام والعودة للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر اون لاين بدون تقطيع



مشاهدة مباراة الزمالك جينيراسيون السنغالى فى دورى أبطال أفريقيا حيث حرص الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، على الحديث مع اللاعبين قبل مواجهة بطل السنغال بعد مشاهدة بعض التسجيلات لمباريات الفريق السنغالى، من أجل اكتشاف نقاط القوة والضعف وطالب ميتشو، لاعبى الزمالك بضرورة التمرير السريع واللعب من لمسة واحدة لخلخلة دفاعات الفريق السنغالى بجانب ضرورة التركيز فى إنهاء الفرص بصورة جيدة واستغلال كل فرصة أمام المرمى بأفضل صورة بالإضافة إلى استغلال الكرات العرضية كما منح جميع اللاعبين عددا من الأدوار الدفاعية حيث يرغب ميتشو فى خروج الفريق من المباراة بشباك نظيفة وذلك لتسهيل مهمة الأبيض قبل لقاء العودة فى مصر الذى سيقام أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من سبتمبر الجارى، يعد اللقاء بمثابة تحدى كبير لميتشو نحو قيادة الأبيض لمواصلة الانتصارات بعد التتويج بالكأس خاصة إن الأبيض لديه مباراة قوية أخرى يوم الجمعة القادمة مع الأهلى فى السوبر المحلى.

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مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر



مشاهدة مباراة الزمالك جينيراسيون السنغالى اليوم يالا شوت حيث تأهل فريق جينيراسيون فوت السنغالى إلى هذا الدور بعد هزيمته فى مباراة الذهاب من فريق اويلرز الليبيرى بهدف دون رد، قبل أن يفوز عليه فى مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد.

مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت اون لاين بدون تقطيع



مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى اون لاين حيث شارك الفريق السنغالى فى هذه النسخة من دورى أبطال أفريقيا بعد حصده لقب الدورى السنغالى موسم 2018 – 2019 برصيد 51 نقطة حققها من الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 12 لقاء والهزيمة فى مواجهة وحيدة فيما سجل لاعبوه 43 هدفًا واستقبلت شباكهم 18 ويتسلح الفريق السنغالى بخوض المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، لذا يحلم بتحقيق المفاجأة وإحراج الزمالك خارج أرضه، وتكرار ما فعله مع مصر للمقاصة عندما نجح فى إقصاء الفريق الفيومى من الدور التمهيدى من البطولة الإفريقية عام 2018، بعدما فاز عليه فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد، قبل أن تنتهى مباراة العودة بالتعادل السلبى بين الفريقين على ستاد القاهرة.