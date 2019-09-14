شكرا لقرائتكم عصام الحضري يهدد تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن إيهاب جلال هو المرشح الأول لقيادة المنتخب حاليا يليه حسن شحاتة.
وأكد مسئولو اتحاد الكرة، فى وقت سابق، الإعلان عن أسم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، عقب مباراة المصري وبطل زينجبار فى الكونفدرالية الأفريقية، مما يؤكد اقتراب إيهاب جلال من تولي المسئولية بشكل رسمي.
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