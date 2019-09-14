شكرا لقرائتكم عصام الحضري يهدد تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن نقطة الخلاف الوحيدة مع إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى والتى تفصله عن تدريب منتخب مصر خلفا لخافيير أجيرى.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة، أن إيهاب جلال تمسك بوجود حمد إبراهيم فى أى منصب بالجهاز الجديد سواء المدرب العام أو المدرب المساعد، وهو ما وافق عليه اتحاد الكرة، لكن النقطة الوحيدة محل الخلاف حاليا هى إسم مدرب الحراس.

تابع المصدر أن اتحاد الكرة عرض على إيهاب جلال تعيين عصام الحضرى مدربا للحراس، لكنه مازال متمسكا بوجود مصطفى كمال كمدرب حراس مرمى.

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يذكر أن إيهاب جلال هو المرشح الأول لقيادة المنتخب حاليا يليه حسن شحاتة.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة، فى وقت سابق، الإعلان عن أسم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، عقب مباراة المصري وبطل زينجبار فى الكونفدرالية الأفريقية، مما يؤكد اقتراب إيهاب جلال من تولي المسئولية بشكل رسمي.