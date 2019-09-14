شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة مباراة الاهلي وكانو سبورت.. صلاح محسن يتقدم بالهدف الأول للأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لحظة بلحظة مباراة الاهلي وكانو سبورت بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 فى دوري ابطال افريقيا

يخوض فريق الاهلي في السادسة من مساء اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة مواجهة من نوعية "السهل المُمتنع" عندما يحل ضيفاً على فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى سيخوضها المارد الأحمر بحثاً عن تحقيق فوز من أجل الاطمئنان قبل لقاء العودة الذي سيُقام بمصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري ، وتُعد مباراة اليوم الأولى للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الذى تولّى المسئولية مؤخراً خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز .

انطلاق المباراة

د 3 : اللعب منحصر في منطقة وسط الملعب والتعادل السلبي سيد الموقف.

د6 : فرصة أولي الأهلى من عرضية احمد فتحي ورأسية لحمدي فتحي.

د10 : مرور 10 دقائق والنتيجة التعادل السلبي قائمة مع سيطرة ميدانية للأهلى.

د15 : سقوط علي معلول بعد تعرضه لتدخل عنيف من لاعبى الفريق المنافس.

د18 : كانو سبورت يلجأ للمحاولات عبر الكرات الطولية ولكن يتصدي لها دفاع الأهلى.

د 22 : أفضلية للأهلى وابعاد مميز من محمود متولي لاحدي هجمات كانو سبورت.

د 25 : عرضية نموذجية من أحمد فتحي يلتقطها الحارس قبل مهاجم الأهلى مروان محسن.

د 28 : ضربة حرة مباشرة للأهلي بعد عرقلة لـ أحمد الشيخ من دفاعات كانو سبورت

د 32 : التعادل السلبي قائم مع أفضلية لفريقنا وشهدت الدقيقة ٢٨ فرصة هدف للأهلي عن طريق أحمد الشيخ.

د 38 : تسديدة قوية للأهلي عن طريق محمد أفشه

د41 : بطاقة صفراء للاعب الأهلى علي معلول

انتهاء الشوط الأول

نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلى وكانو سبورت بنتيجة التعادل السلبي بأفضلية لفريقنا في السيطرة على خط الوسط والأكثر خطورة على المرمى في شوط المباراة الأول.

انطلاق الشوط الثانى بين ألأهلى وكانو سبورت الغينى



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د 47 : محمد الشناوي يتصدى لتصويبة قوية من اللاعب رقم ٣ لكانوا سبورت من خارج منطقة الجزاء د 50 : القائم يتصدى لتسديدة أحمد الشيخ د 53 : انفراد بالمرمى للاعب أحمد الشيخ لكن الكرة تعتلي العارضة د 58 : بدلاء الأهلي يجرون عمليات الإحماء بحلول الدقيقة 58 التبديل الأول للأهلي نزول صلاح محسن وخروج مروان محسن جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح محسن يتقدم للأهلى بالهدف الأول من أول لمسة بعد نزوله بعد استلامه عرضية من مجدى أفشة.

يخوض الاهلي مباراة اليوم والصفوف مُكتملة بعد شفاء عدد كبير من لاعبيه المُصابين باستثناء رامي ربيعة حيث عاد للأحمر حارسه الدولي شريف إكرامي بعد غياب قرابة الثلاثة أشهر بسبب جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة، وأن كان فايلر سيدفع بمحمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق في لقاء اليوم باعتباره الأجهز للمباراة .

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فايلر تحدث مع لاعبيه على مدار الايام الماضية أكثر من مرة كما عقد أكثر من محاضرة معهم للحديث بشأن مباراة اليوم وكلك من أجل "تحفيظ" كل لاعب مهامه خاصة وإنها المباراة الأولى لفايلر مع اللاعبين ومازال المدرب الجديد يستكشف لاعبي الفريق من خلال الجلسات المتتالية معهم بجانب جمع معلومات عنهم من خلال إحصائيات وأرقام حصل عليها من أفراد بالجهاز الفني بجانب أرقام عن مشاركات كل لاعب وإصاباته ولياقته وغيرها من التفاصيل.

ولا يميل المدرب السويسري الجديد للأهلي إلى إجراء تغييرات واسعة في تشكيل الفريق خلال لقاء اليوم حيث إستقر فايلر على الدفع بنفس التشكيلة التى خاضت معظم مباريات الاهلي الهامة الأخيرة حيث سيلعب بمحمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه أيمن أشرف وياسر إبراهيم وفي الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وفي اليمين محمد هاني وفي اليسار على معلول وفي المثلث الهجومي صالح جمعة (وليد سليمان) وحسين الشحات ورمضان صبحي فيما سيوقد وليد أزارو هجوم الفريق.

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في المقابل، يطمع فريق فريق كانو سبورت لتحقيق نتيجة جيدة أمام العملاق الأهلاوي مٌستغلاً عاملي الأرض والجمهور ورغم الفوارق الواضحة بين الفريقين إلا أن بطل غينيا أعلن التحدي الواضح للأهلي .

وأكد كاستو نوبو مدرب كانو سبورت أن الأهلي، بـ"عملاق إفريقيا الأكبر"، لكن الفوز عليه أمراً مُستحيلاً ..موضحاً أن الكرة تعترف بهذه الأمور..فلماذا لا نُسقط بطل مصر على أرضنا ، وقال نوبو : أعرف أننا سنواجه عملاق كرة القدم الإفريقية الأكبر، لكن في كرة القدم..لا يوجد مستحيل..سنلعب بـ 11 لاعب ضد 11 لاعبا..ثم سنرى من سيفوز على أرض الملعب".

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نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورة عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لمشجعين من غينيا يحملون علم الفريق الأحمر قبل مواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

وعلقت صفحة الأهلي: صباح الخير.

ويخوض فريق الأهلي في السادسة من مساء اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة مواجهة من نوعية "السهل المُمتنع" عندما يحل ضيفاً على فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى سيخوضها المارد الأحمر بحثاً عن تحقيق فوز من أجل الاطمئنان قبل لقاء العودة الذي سيُقام بمصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري.

بث مباشر مباراة الاهلي وكانو سبورت فى دوري ابطال افريقيا بدون تقطيع

وتُعد مباراة اليوم الأولى للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الذى تولّى المسئولية مؤخراً خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز.