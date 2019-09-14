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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 فى الكونفدراليه اون لاين بدون تقطيع يستضيف نادى بيراميدز نظيره شباب بلوزداد الجزائرى فى الثامنة مساء اليوم ضمن ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية على ستاد الدفاع الجوى فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة بين الفريقين.



مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 فى الكونفدراليه اون لاين بدون تقطيع تقام مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائرى فى تمام الثامنة مساء اليوم السبت الموافق 14 / 9/ 2019 ، وتعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري ، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين بيراميدز وشباب بلوزداد الجمعة 27 سبتمبر الجارى . تقام مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائرى فى تمام الثامنة مساء اليوم السبت الموافق 14 / 9/ 2019 ، وتعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيفبطل الدوري ، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين بيراميدز وشباب بلوزداد الجمعة 27 سبتمبر الجارى .

وإستطاع بيراميدز أن يتخطى دور الـ 64 بعد انتصاره في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف ضد ناد إيتوال الكونغولي قبل أن ينتصروا في مباراة الإياب بهدف دون رد،فيما تأهل شباب بلوزداد الجزائرى لهذا الدور عقب تخطى عقبة القطن التشادى بأربعة أهداف دون رد بعد الفوز عليه ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى دور الـ 32 للبطولة. مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 فى الكونفدراليه اون لاين بدون تقطيع ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مكون من "جاني سيكازوي " حكم ساحة ويساعده كلًا من روميو كاسنجل وتشويو كابمبوا والحكم الرابع هماليلا مونجي ويراقب المباراة الغاني فريدريك إريك. ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مكون من "جاني سيكازوي " حكم ساحة ويساعده كلًا من روميو كاسنجل وتشويو كابمبوا والحكم الرابع هماليلا مونجي ويراقب المباراة الغاني فريدريك إريك.



مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 فى الكونفدراليه اون لاين بدون تقطيع ويدخل بيراميدز مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد خسارة لقب كأس مصر فى المباراة النهائية بالخسارة أمام الزمالك بثلاثة أهداف دون رد ، ولن يفتقد بيراميدز لخدمات أي من لاعبيه في لقاء الليلة وسيكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة ، واستغل الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز الفترة الماضية، من أجل علاج الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون، خاصة في خط الدفاع والبطء الشديد في نقل الكرة إلى الأمام للمهاجمين، واللعب على الهجمة المرتدة، حيث طالب اللاعبين بضرورة اللعب من لمسة واحدة وعدم التعقيد ونقل الهجمة في أقل عدد من التمريرات لإرباك الخصم. ويدخل بيراميدز مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد خسارة لقب كأس مصر فى المباراة النهائية بالخسارة أمام الزمالك بثلاثة أهداف دون رد ، ولن يفتقد بيراميدز لخدمات أي من لاعبيه في لقاء الليلة وسيكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة ، واستغل الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز الفترة الماضية، من أجل علاج الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون، خاصة في خط الدفاع والبطء الشديد في نقل الكرة إلى الأمام للمهاجمين، واللعب على الهجمة المرتدة، حيث طالب اللاعبين بضرورة اللعب من لمسة واحدة وعدم التعقيد ونقل الهجمة في أقل عدد من التمريرات لإرباك الخصم.

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وعقد ديسابر عدد من المحاضرات مع لاعبيه لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الجزائري، والتعرف على لاعبيه بشكل أفضل، ومعرفة أبرز لاعبيه وطريقة اللعب التي يخوض بها شباب بلوزداد الجزائري مبارياته في الفترة الأخيرة، ونتائجهم في المباريات الأخيرة والمعدل التهديفي لهم وكذلك استقبالهم للأهداف.

مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 فى الكونفدراليه اون لاين بدون تقطيع

وأوضح ديسابر للاعبين أن الموسم الجديد فرصة لهم من أجل خوض كل البطولات للفوز بها، مشدداً على أن خسارة كأس مصر ليست نهاية المطاف، مثنياً على المجهود الذى قدموه فى البطولة منذ بدايتها.

وحرصت أيضاً إدارة بيراميدز، بقيادة سالم الشامسى، على الاجتماع باللاعبين، والشد من أزرهم، وأثنت على مجهودهم خلال البطولة، بداية من الإطاحة بالأهلى، وصولاً للمباراة النهائية، وأوضحت أن خسارة نهائى كأس مصر ستكون دافعاً قوياً ودرساً سيتعلم الجميع منه، لعدم تكراره مجدداً.