- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 فى الكونفدراليه اون لاين بدون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 فى الكونفدراليه اون لاين بدون تقطيع
يستضيف نادى بيراميدز نظيره شباب بلوزداد الجزائرى فى الثامنة مساء اليوم ضمن ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية على ستاد الدفاع الجوى فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة بين الفريقين.
مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 فى الكونفدراليه اون لاين بدون تقطيعتقام مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائرى فى تمام الثامنة مساء اليوم السبت الموافق 14 / 9/ 2019 ، وتعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري ، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين بيراميدز وشباب بلوزداد الجمعة 27 سبتمبر الجارى .
مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 فى الكونفدراليه اون لاين بدون تقطيعويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مكون من "جاني سيكازوي " حكم ساحة ويساعده كلًا من روميو كاسنجل وتشويو كابمبوا والحكم الرابع هماليلا مونجي ويراقب المباراة الغاني فريدريك إريك.
مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 فى الكونفدراليه اون لاين بدون تقطيعويدخل بيراميدز مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد خسارة لقب كأس مصر فى المباراة النهائية بالخسارة أمام الزمالك بثلاثة أهداف دون رد ، ولن يفتقد بيراميدز لخدمات أي من لاعبيه في لقاء الليلة وسيكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة ، واستغل الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز الفترة الماضية، من أجل علاج الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون، خاصة في خط الدفاع والبطء الشديد في نقل الكرة إلى الأمام للمهاجمين، واللعب على الهجمة المرتدة، حيث طالب اللاعبين بضرورة اللعب من لمسة واحدة وعدم التعقيد ونقل الهجمة في أقل عدد من التمريرات لإرباك الخصم.
وعقد ديسابر عدد من المحاضرات مع لاعبيه لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الجزائري، والتعرف على لاعبيه بشكل أفضل، ومعرفة أبرز لاعبيه وطريقة اللعب التي يخوض بها شباب بلوزداد الجزائري مبارياته في الفترة الأخيرة، ونتائجهم في المباريات الأخيرة والمعدل التهديفي لهم وكذلك استقبالهم للأهداف.
مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 فى الكونفدراليه اون لاين بدون تقطيع
وأوضح ديسابر للاعبين أن الموسم الجديد فرصة لهم من أجل خوض كل البطولات للفوز بها، مشدداً على أن خسارة كأس مصر ليست نهاية المطاف، مثنياً على المجهود الذى قدموه فى البطولة منذ بدايتها.
وحرصت أيضاً إدارة بيراميدز، بقيادة سالم الشامسى، على الاجتماع باللاعبين، والشد من أزرهم، وأثنت على مجهودهم خلال البطولة، بداية من الإطاحة بالأهلى، وصولاً للمباراة النهائية، وأوضحت أن خسارة نهائى كأس مصر ستكون دافعاً قوياً ودرساً سيتعلم الجميع منه، لعدم تكراره مجدداً.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 فى الكونفدراليه اون لاين بدون... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.