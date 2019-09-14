شكرا لقرائتكم الزمالك يتحرك إلى ملعب لاديور لمواجهة جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلقت بعثة الزمالك نحو ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وجاء تحرك الزمالك إلى ملعب مواجهة بطل السنغال وسط هطول الأمطار وكان الجهاز الفنى للفريق قد طالب اللاعبين بضرورة الاستعانة بأحذية الأمطار فى ذلك اللقاء.

وتأهل الزمالك بقيادة ميتشو إلى هذا الدور عقب الفوز على فريق ديكاداها الصومالى، بنتيجة 13 / 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور الـ64 من البطولة الأفريقية.