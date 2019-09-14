شكرا لقرائتكم الزمالك يتحرك إلى ملعب لاديور لمواجهة جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء تحرك الزمالك إلى ملعب مواجهة بطل السنغال وسط هطول الأمطار وكان الجهاز الفنى للفريق قد طالب اللاعبين بضرورة الاستعانة بأحذية الأمطار فى ذلك اللقاء.
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