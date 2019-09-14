شكرا لقرائتكم هل يتعاقد الأهلى مع مهاجم قبل غلق باب القيد؟ .. الخليج 365 يُجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مداولات كثيرة داخل النادي الأهلى فى ملف التعاقد مع مهاجم جديد قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل اتخاذ لجنة التخطيط فى وقت سابق قراراً بالتعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وحاول الأهلى تسويق واحد من اللاعبين الأجانب وبالأخص الثنائي وليد أزارو وجيرالدو إلا أن المحاولات باءت بالفشل لتفشل محاولات التعاقد مع لاعب أجنبي جديد على حساب أياً منهم، كما حاولت الإدارة الحمراء التعاقد مع مهاجم محلي وبالتحديد حسام حسن مهاجم سموحة، خاصة أن باب القيد المحلي لازال مفتوحاً حتى يوم 16 سبتمبر الجاري وبإمكان الأهلي ضم لاعب أو أكثر حيث يحق له استبدال خمسة لاعبين وفقاً للوائح اتحاد الكرة، إلا أن محاولات ضم حسام حسن فشلت أيضاً بسبب المغالاة المادية من جانب إدارة الفريق السكندري، وذلك على الرغم من وجود رغبة مُلحة من اللاعب فى الانتقال للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلى أن ناديه أغلق وبشكل نهائي ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وتم تأجيل الأمر حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وسيكون التعاقد فى وقتها مع مهاجم أجنبي.