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شكرا لقرائتكم في لافتة طيبة للغاية.. جمهور الزمالك يزور مشجع الأهلي المصاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفقد "حمصة" قدمه، اثر سقوطه من القطار، وهو فى طريقه للعودة إلى البيت بعد الانتهاء من مشاهدة مباراة الأهلى وفريق "اطلع بره" الجنوب سودانى، فى إطار منافسات الدور التمهيدى من دورى أبطال أفريقيا.
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