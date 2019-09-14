شكرا لقرائتكم في لافتة طيبة للغاية.. جمهور الزمالك يزور مشجع الأهلي المصاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار عدد من جمهور الزمالك، "حمصة" المشجع الأهلاوى الذى فقد قدمه، فى منزله، من أجل مؤازرته والرفع من روحه المعناوية.

وفقد "حمصة" قدمه، اثر سقوطه من القطار، وهو فى طريقه للعودة إلى البيت بعد الانتهاء من مشاهدة مباراة الأهلى وفريق "اطلع بره" الجنوب سودانى، فى إطار منافسات الدور التمهيدى من دورى أبطال أفريقيا.

وأهدت جماهير الزمالك قميص فريقها لـ"حمصة" مكتوب عليها "إهداء من جمهور وأعضاء نادى الزمالك إلى حببنا حمصة".

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