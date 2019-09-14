شكرا لقرائتكم إعادة اختبارات اللياقة البدنية لحكام القائمة الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور اعادة اختبارات اللياقة البدنية للحكام الذين رسبوا فى اختبارات القائمة الدولية الجديدة 2020 يوم 25 سبتمبر المقبل .

كانت الاختبارات قد أجريت للحكام المرشحين للقائمة الدولية الأسبوع الماضى ونجح الجميع باستثناء محمد الحنفى ومحمد الصباحى ..كما خضع بعدها للاختبار الرباعى الذى تخلف عن الحضور وهم محمود البنا ومحمد معروف وأحمد توفيق طلب ويوسف البساطى .

وشارك في الاختبارات 26 حكما ومساعد دوليين ودرجة أولى مرشحين للشارة الدولية ، شهدت الاختبارات نجاح كل الدوليين البارزين وعلى رأسهم جهاد جريشة ومحمد عادل وأمين عمر ومحمود أبو الرجال ومحمد عزازى وأحمد شهاب ، بينما أخفق محمد الصباحى ومحمد الحنفى لشعورهم بالاصابة وأعتذر محمود عاشور عن الجرى لشعوره باصابة فى العضلة الخلفية قبل الاختبارات .