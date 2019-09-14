شكرا لقرائتكم الأهلي: الخطيب اتخذ قرار تحمل علاج مؤمن زكريا منذ شهرين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جهاز كرة القدم بالنادي الأهلي أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الداخل والخارج.

كما قرر ايضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه وتابع ان محمود الخطيب رئيس النادي حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه وأكد له على ان النادي لم ولن يتخلي عن ابنائه على مدار تاريخه وانه احد ابناء الاهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الإتجاهات حتي يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد .

واكد الجهاز على انه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة او موقف الخطيب لان سياسة الاهلي لم تتغير ولن يتخلي يوما عن أبنائه كما ان رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته وإلتقاه اكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه فى المانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا وسيظل مؤمن وكل ابناء الاهلي محل إهتمام ورعاية ناديهم . جاء ذلك عقب ظهور اللاعب فى إحدى البرامج التليفزيونية .

وحاول البعض ان يتحدث عن تكاليف علاج ومستحقات مؤمن زكريا بطريقة تعكس ان هناك تقصير من النادي الاهلي وهو عكس الحقيقة تمامًا ويحظي اللاعب بكل إهتمام ورعاية من ناديه ورئيسه.