شكرا لقرائتكم المصري يظهر بالأخضر وماليندي بالأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الاجتماع الفني لمباراة ماليندي بطل زنجبار والمصري والمقرر اقامتها في الثالثة والربع عصر غدا الأحد على ستاد عمان بزنجبار ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، والذي أقيم بمقر قاعة الاجتماعات الرئيسية باستاد عمان بزنجبار تحت رئاسة مراقب المباراة الأثيوبي بيجاشاو ، وكذلك طاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة الأوغندي ماشود سالي ، فيما مثل فريق المصري في المؤتمر اللواء ياسر سالم مدير الكرة والكابتن محمود جابر المدير الاداري للفريق والكابتن ابراهيم غانم مسئول المهمات.

وتم الاستقرار على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة ، حيث سيرتدي المصري القميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب البيضاء وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق ، فيما سيرتدي فريق ماليندي الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه طاقم أسود مطعم بالأصفر الفوسفوري.