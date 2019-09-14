شكرا لقرائتكم الجالية المصرية بغينيا الإستوائية تدعم الأهلي أمام كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد الجالية المصرية المقيمة بغينيا الأستوائية في مدرجات ملعب مباراة الأهلى أمام كانو سبورت ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر.

وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة كانو سبورت التى تجمعهما بعد قليل على ملعب مالابو فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى، على معلول، محمود متولى، أيمن أشرف، أحمد فتحى، حمدى فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحى، أحمد الشيخ، محمد مجدى "قفشة" ومروان محسن.