شكرا لقرائتكم يوفنتوس ينجو من الخسارة أمام فيورنتينا ويتعادل سلبياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر فريق يوفنتوس نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فيورنتينا، يوم السبت في الجولة الثالثة من المسابقة.

ولم يقدم يوفنتوس العرض المنتظر منه في هذه المباراة ، في حين أضاع فريق فيورنتينا العديد من الفرص أمام المرمى ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع يوفنتوس رصيده إلى سبع نقاط، في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، في المقابل، حصد فريق فيورنتينا أول نقطة له هذا الموسم في المركز السادس عشر.

وتوج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في آخر ثمانية مواسم، وهو رقم قياسي للفريق من حيث عدد مرات التتويج باللقب بشكل متتالي. وكانت هذه المباراة هي الأولى للمدرب ماوريتسيو ساري المدير الفني الجديد ليوفنتوس هذا الموسم بعدما حرمه الالتهاب الرئوي من قيادة الفريق من الملعب في أول مباراتين.