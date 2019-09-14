شكرا لقرائتكم الاتحاد البلغاري يستنكر مخاوف ساوثغيت من العنصرية في صوفيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر بوريسلاف ميهايلوف رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم عن غضبه وإحباطه من تعليقات غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا بشأن احتمالات التعرض للعنصرية في صوفيا خلال مباراة بتصفيات بطولة أوروبا 2020 الشهر المقبل.

وقال ساوثجيت إنه يخشى مواجهة المزيد من التصرفات العنصرية في بلغاريا في مباراة يوم 14 أكتوبر المقبل بعد مزاعم تعرض المهاجم رحيم سترلينغ لإساءة من مشجع بلغاري في ويمبلي يوم السبت الماضي.

وقال الاتحاد الإنجليزي، إنه تم طرد شخص من الاستاد الوطني بسبب "إساءة عنصرية" خلال فوز إنجلترا 4-صفر على بلغاريا، ورد الاتحاد البلغاري في بيان يوم الجمعة، مؤكدا أن هذه المخاوف "لا أساس لها وغير لائقة وغير ضرورية".

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وفي خطاب أرسله ميهايلوف الحارس السابق إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) ونظيره الإنجليزي قال "لم نتلق أي معلومة رسمية تتعلق باستخدام مشجع بلغاري لألفاظ عنصرية في استاد ويمبلي".

وأضاف "وحتى إذا حدثت هذه الواقعة فإننا نؤمن بأن التعميم وخلق توتر لا حاجة له من مسؤولين رسميين بالفريق الإنجليزي أمر غير مقبول تماما ويتعارض مع روح الاحترام المتبادل واللعب النظيف وقيم الويفا والاتحاد البلغاري". وأمر الويفا بإغلاق جزء من مدرجات استاد فاسيل ليفسكي في بلغاريا خلال زيارة انجلترا بسبب تورط جمهور بلغاريا في تصرفات عنصرية في مباريات خلال وقت سابق هذا العام.

وقلد مشجعون أصوات قرود لاستفزاز لاعبي انجلترا من أصحاب البشرة السوداء في آخر زيارة إلى صوفيا في 2011 وعاقب الاتحاد الأوروبي (اليويفا) الاتحاد البلغاري بغرامة قيمتها 40 ألف يورو.