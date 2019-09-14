نيمار في التشكيلة الأساسية لسان جرمان للمرة الأولى منذ 4 اشهر









اسماء السيد - سيشارك النجم البرازيلي نيمار أساسيا في صفوف فريقه باريس سان جرمان في المباراة ضد ستراسبورغ السبت على ملعب بارك دي برانس في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، للمرة الأولى منذ نحو أربعة أشهر.

وأدرج المدرب الألماني توماس توخل اسم المهاجم البرازيلي ضمن لائحة اللاعبين الـ11 الأساسيين، في أول مباراة يخوضها مع الفريق هذا الموسم بعد غيابه في ظل مفاوضات لعودته الى ناديه السابق برشلونة الإسباني، لم تكلل بالنجاح قبل اقفال باب الانتقالات الصيفية مطلع الشهر الحالي.

وخاض نيمار آخر مباراة مع سان جرمان في 11 أيار/مايو الماضي ضد أنجيه في الدوري الفرنسي.

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ولن تكون الأضواء مسلطة على أغلى لاعب في العالم (222 مليون يورو بانضمامه الى سان جرمان في صيف 2017) على المستطيل الأخضر فحسب، بل أيضا رد فعل انصار سان جرمان في المدرجات الذين أعربوا في مراحل سابقة عن استيائهم من رغبة البرازيلي في العودة الى صفوف برشلونة، ورفعوا شعارات مناهضة له تدعوه الى الرحيل.

وستشهد مباراة اليوم أيضا مشاركة الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس للمرة الأولى مع فريقه الجديد المنتقل الى صفوفه من ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، في صفقة شهدت انتقال حارس سان جرمان ألفونس أريولا في الاتجاه المعاكس لكن على سبيل الاعارة.

أما المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي المنتقل الى صفوف سان جرمان من إنتر الإيطالي على سبيل الاعارة، فبقي على مقاعد الاحتياطيين.