يلا شوت AHLY الشوط الثانى مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت مجاناً|| ON SPORTS الاهلي وكانو سبورت...

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دوري_أبطال_إفريقيا | بداية المباراة #الأهلي #كانو_سبورت

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15″ | التعادل السلبي مسيطر علي نتيجة المباراة

27″ | أحمد الشيخ يهدر فرصة خطيرة بعد تمريرة من رمضان صبحي

الدقيقه 42 إلى الأن التعادل السلبى تسديده من أفشه ضائعه الأهلى يحاول بإستمرار بطاقه صفراء لمعلول نتيجه خطأ قام به بعد ضياع الكره منه الأهلى يستحوذ على مجريات اللقاء ودفاع كانو سبورت يستميت فى حين ان الحارس مستواه اقل من العادى

انتهاء أحداث الشوط الأول من المباراه بالتعادل السلبى من الجانبين

وتنطلق المباراة فى الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة، وبالساعة السادسة بتوقيت السعودية الدولى وفى تمام الساعة الثالثة بالتوقيت الدولى لغرينتش، مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت الآن مباشر بدون تقطيع – مشاهدة مباراةالأهلي وكانو سبورت مباشر hd – مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت مباشر – مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت كورة ستار – مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر – يلا شوت يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر اليوم بدون تقطيع – مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت وتذاع المباراة الهامة والمرتقبة على قناة أون سبورت الناقلة لمباراة النادى الأهلى قبل أدوار المجموعات، ويذاع استوديو تحليلى كبير خاص بالمباراة للتعليق على أهم أحداث اللقاء وتحليل المباراة فور انتهائها.