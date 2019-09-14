يلا شوت ON SPORTS مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبوت في دوري ابطال افريقيا | يلا شوت بث مباشر مباراة...

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دوري_أبطال_إفريقيا | بداية المباراة #الأهلي #كانو_سبورت

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15″ | التعادل السلبي مسيطر علي نتيجة المباراة

27″ | أحمد الشيخ يهدر فرصة خطيرة بعد تمريرة من رمضان صبحي

الدقيقه 42 إلى الأن التعادل السلبى تسديده من أفشه ضائعه الأهلى يحاول بإستمرار بطاقه صفراء لمعلول نتيجه خطأ قام به بعد ضياع الكره منه الأهلى يستحوذ على مجريات اللقاء ودفاع كانو سبورت يستميت فى حين ان الحارس مستواه اقل من العادى

انتهاء أحداث الشوط الأول من المباراه بالتعادل السلبى من الجانبين

وتنطلق المباراة فى الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة، وبالساعة السادسة بتوقيت السعودية الدولى بث مباشر مباراة الأهلي وكانو سبورت كورة ستار كورة أون لاين بث مباشر مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين الأهلي وكانو سبورت بث مباشر yalla shoot الاسطورة للبث المباشر مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر كورة أون لاين الأهلي وكانو سبورت كورة أون لاين مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر كورة لايف بث مباشر الأهلي وكانو سبورت livehd7 الأهلي وكانو سبورترابط الأهلي وكانو سبورت بث مباشر. وفى تمام الساعة الثالثة بالتوقيت الدولى لغرينتش، وتنقل المباراة على قناة أون سبورت الرياضية.