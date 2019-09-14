حصري 7asriiaa: ناو مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون اون سبورت Yalla shoot يلا شوت الزمالك بث مباشر...

يلا بلس ناو مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر يلا شوت Yalla shoot أون سبورت ON الزمالك يلا شووت بث مباشر كورة اون لاين يوتيوب للموبايل الاسطورة بث مباشر الزمالك، يدخل فريق الكرة بنادي الزمالك تحد جديد اليوم بعيدا عن الوطن حينما يواجه بطل السنغال فريق جينيراسيون فوت بحثا عن بطاقة التأهل لدور المجموعات دور الستة عشر من البطولة الأفريقية للأندية الأبطال، ويدخل الزمالك اللقاء في حالة معنوية مرتفع لاسيما بعد تحيقه للقب الكأس المحلي أمام بيراميدز والاحتفال مع جماهيره.

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ماتش الزمالك مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال افريقيا، اون سبورت يوتيوب الزمالك نقل حصري لايف Kora live zamalek، وقد تخطى الزمالك الدور التمهيدي الأول حينما أقصى بطل اثيوبيا بنتيجة 13-0 بمجموع المبارتين التي أقيمتا في مصر، بينما عكف المدير الفني للفارس الأبيض “ميتشو” على دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق السنغالي من خلال مشاهدة بعض الفيديوهات لمبارايات الفريق مؤخرا وطالب لاعبيه بضرورة التمرير السريع، يلا شوت الزمالك لايف.

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الاسطورة بث مباشر الزمالك ووجينيراسيون ON Sporrt hd1 كورة لايف الزمالك كورة اون لاين بث مباشر الزمالك يوتيوب الآن بدون تقطيع كورة ستار، وقد صعد الفريق السنغالي لهذا الدور بعد أن استطاع تعويض خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 وفاز على أرضه بثلاثية حيث يعقد الآمال اليوم على دعم جماهيره من أجل مفاجئة نادي الزمالك، وفي هذا السياق نصح المستشار مرتضى منصور لاعبي فريقه بتوخي الحذر وضرورة التركيز وعدم اهدار الفرص السهلة لتحقيق الفوز.

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نقدم لكم تغطية مباشرة منذ انطلاقة أحداث الشوط الأول في المباراة وحتى نهايتها، وتشكيل الزمالك تم اعلانه وكان الآتي: أبو جبل- عبد الشافي – محمود علاء – عبد الغنى – النقاز – جمعة – طارق حامد – ساسي – عنتر – اوباما – عمر السعيد.