نتيجة مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني في دوري أبطال أفريقيا لحظة بلحظة فى الشوط الثاني

نتابع معكم نتيجة مباراة الأهلى وكانو سبورت الغيني فى دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لحظة بلحظة فى الشوط الثاني، كانت مباراة الأهلى وكانو سبورت قد شهدت فشلا فى إذاعتها نظرا لعدم وجود إمكانيات فى غينيا وفشل قناة أون سبورت فى التعاقد على القناة وبثها عبر قناتها.

نتيجة مباراة الأهلى وكانو سبورت الغيني

نتيجة مباراة الأهلى وكانو سبورت الغيني (0/0) التعادل السلبي بدون أهداف حتى الأن

كان الشوط الأول قد شهد حالة من الضغط من جانب الأهلى على فريق كانو سبورت، وأضاع أحمد الشيخ فى إحراز هدف للنادي الأهلى فى الدقائق الأولى من الشوط الأول، كما أهدر حمدي فتحي فرصة للتقدم لصالح الأهلي فى الدقيقة السابعة، ونجح أحمد فتحي فى لعب كرة عرضية ولكن نجح حارس مرمى كانو سبورت فى التصدي لها.

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ترقب جماهير الأهلي نتيجة مباراة الأهلي اليوم

هذا ويترقب الجماهير نتيجة مباراة الأهلي اليوم، حيث يطمح جمهور الأهلي قدرة فريق الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب من أجل حسم التأهل إلى دور المجموعات من البطولة الأفريقية، ويقود الأهلي المدير الفني فايلر وهو الذى احتفظ بحسين الشحات على مقاعد البدلاء.

هذا ويتابع الجميع من جماهير الأهلي مباراة الأهلي وكانو سبورت وسعيهم الكامل من أجل معرفة النتيجة ورغبة منهم فى محاولة إحراز هدف فى ظل قيادة مروان محسن لهجوم الأهلي، ويرغب الأهلي فى التأهل إلى دور المجموعات خاصة وأنه خرج الموسم الماضي من الدور ربع النهائي أمام صن داونز.

هذا ونتابع على مدار الساعة نتيجة مباراة الأهلي وكانو سبورت بشكل متجدد ولحين نهاية المباراة لفريق الأهلي.