شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء لتقديم الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد نادي المقاولون العرب مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل بمقر النادي بالجبل الأخضر، لتقديم الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي خلال الميركاتو الصيفي الجارى.

ويقام المؤتمر بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، وعماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، بالإضافة للصفقات التسع التي كان المقاولون قد أعلن عن التعاقد معها.

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المهاجم النيجيرى كوفرى ايبونج مهاجم أهلى بنى غازى، معروف يوسف، محمود السيد، محمد سالم، محمد عصام، عبد الرحمن فاروق، عبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، إبراهيم عادل مدافع سموحة السابق، وشكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلى.

ويطمح المقاولون فى الوصول إلى المربع الذهبى فى الموسم الجديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية والعربية، فى ظل الاستقرار الفنى الذى يعيشه الفريق تحت القيادة الفنية لعماد النحاس.