هل يتعاقد الأهلى مع مهاجم قبل غلق باب القيد؟ .. سوبر كورة يُجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مداولات كثيرة داخل النادي الأهلى فى ملف التعاقد مع مهاجم جديد قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل اتخاذ لجنة التخطيط فى وقت سابق قراراً بالتعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد. وحاول الأهلى تسويق واحد من اللاعبين الأجانب وبالأخص الثنائي وليد أزارو وجيرالدو إلا أن المحاولات باءت بالفشل لتفشل محاولات التعاقد مع لاعب أجنبي جديد على حساب أياً منهم، كما حاولت الإدارة الحمراء التعاقد مع مهاجم محلي وبالتحديد حسام حسن مهاجم سموحة، خاصة أن باب القيد المحلي لازال مفتوحاً حتى يوم 16 سبتمبر الجاري وبإمكان الأهلي ضم لاعب أو أكثر حيث يحق له استبدال خمسة لاعبين وفقاً للوائح اتحاد الكرة، إلا أن محاولات ضم حسام حسن فشلت أيضاً بسبب المغالاة المادية من جانب إدارة الفريق السكندري، وذلك على الرغم من وجود رغبة مُلحة من اللاعب فى الانتقال للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري. لمعرفة هل يتعاقد الأهلى مع مهاجم قبل غلق باب القيد؟ عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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