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ميتشو يحذر لاعبي الزمالك من الاستهتار ببطل السنغال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، لاعبى فريقه من  الاستهتار بفريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى المباراة التى ستجمعهما فى الثامنة مساء اليوم، السبت، على ملعب "لا ديور" بذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطلب الخواجة الصربى من اللاعبين خلال محاضراته لهم عدم الاستهتار بالخصم، مع تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، حتى تكون المهمة سهلة على الفريق الأبيض فى مباراة العودة بالقاهرة والمقرر لها أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته.

ويعقد فى الوقت الحالى ميتشو جلسة فنية مع اللاعبين، بفندق الإقامة، ومن المقرر أن تتحرك بعثة الزمالك مباشرة إلى ملعب المباراة بعد المحاضرة .

 

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