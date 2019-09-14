شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى القناة: نفتحر باستضافة الإسماعيلية بطولة العالم للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المستشار يحيي المحجوب رئيس نادي القناة عن ارتياحه بالصورة التى ظهرت بها صالة هيئة قناة السويس خاصة إن الاستعدادات حدثت بصورة فورية بعد الإعلان عن استضافة الصالة لمنافسات بطولة العالم لكرة الطائرة للناشئات تحت 18 عام التى تستضفيها مصر،

وكشف رئيس نادى القناة إنه بمجرد الإعلان عن استضافة صالة هيئة قناة السويس للحدث متضمنا حفل الافتتاح والمباراة النهائية فكان الجميع يعمل على قلب رجل واحد تحت قيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الذي كان حريص كل الحرص على أن يكون الظهور بصورة متميزة.

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وواصل رئيس نادي القناة تصريحاته قائلا:"لا بد أن أتوجه بالشكر لجميع من عمل داخل منظومة نادي القناة بالتعاون مع كل المؤسسات من أجل أن يخرج هذا الحدث بالشكل المشرف الذي يليق باسم مصر وبمنظومة هيئة قناة السويس"، متابعا إنه يكفي إنه لأول مرة في تاريخ الإسماعيلية استقبال نهائي بطولة عالم وهذا وسام وشرف يعتز به.

ويلتقى منتخب مصر فى الرابعة عصراً على صالة استاد القاهرة بنظيره التركى فى لقاء تحديد المركزين الـ 9 ، 10، ومن المقرر أن يلتقى منتخبا إيطاليا وأمريكا فى النهائى على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى السابعة مساءً.