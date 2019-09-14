شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. ضغط أهلاوي وكانو سبورت يفرض التعادل السلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الأهلى وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقامة حاليًا بملعب الأخير في العاصمة مالابو في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والنتيجة هي التعادل السلبي.

ويلعب الأهلي مباراة كانو سبورت بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوى، على معلول، محمود متولى، أيمن أشرف، أحمد فتحى، حمدى فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحى، أحمد الشيخ، محمد مجدى "قفشة" ومروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء شريف إكرامى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، حسام عاشور، حسين الشحات، صلاح محسن، وليد سليمان.

وتُعد مباراة اليوم كانو سبورت الأولى للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد الذى تم تعيينه مديرًا فنيًا للأهلي مؤخراً.

بدأت المباراة بشكل حماسي من الفريقين ولعب أحمد فتحي كرة عرضية في الدقيقة الرابعة سددها حمدي فتحي برأسه كرت فوق العرضة.

واحتسب الحكم الغيني ضربة حرة لعمرو السولية في وسط الملعب بعد عرقلته من أحد لاعبي كانو سبورت، وضغط مروان محسن واحمد الشيخ على دفاع صاحب الأرض.

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وحاول كانو سبورت الضغط على الاهلي في الدقيقة 12 محاولة من الجبهة اليسرى للأهلي لكن علي معلول قطع الكرة وتعرض لصدام عنيف من أحد لاعبي بطل غينيا.

نشط أداء الفريقين بمرور الوقت لكن الكلمة العليا مازالت لخط دفاع الفريقين ، وحاول صاحب الأرض إرسال كرات عرضية لكن ثنائي الاهلي أحمد فتحي ومحمود متولي نجحا في منع هذه الكرات من تشكيل خطورة على مرمى الاهلي.

وأستحوذ لاعبي الاهلي على منطقة وسط الملعب ومرر على معلول كرة عرضية رائعة من ناحية اليسار لرمضان صبحي في الدقيقة 18 لكن الأخير لم يستفيد من الكرة بشكل جيد.

وبعدها بدقيقة رد كانو سبورت بهجمة خطرة على مرمى الاهلي عن طريق أحد لاعبيه لكن محمود متولي قطع الكمرة بشكل جيد قبل أن تُشكّل خطورة على مرمى الاهلي.

ولعب أحمد فتحي عرضية جيدة من ناحية اليمين لكن حارس صاحب الأرض ينجح في الإمساك الكرة قبل أن تصل لرأس مروان محسن، ومر أحمد الشيخ من الجبهة اليمني وبشكل جيد لكنه تعرض لعرقلة وينال ضربة حرة مباشرة وواصل الأهلي الضغط على المنافس الغيني.