شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الجالية المصرية تساند الأهلى فلا غينيا الأستوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الجالية المصرية المتواجدة فى غينيا الأستوائية على مؤازرة فريق الأهلى أمام كانو سبورت ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا . أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة كانو سبورت التى تجمعهما بعد قليل على ملعب مالابو فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. Advertisements ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى، على معلول، محمود متولى، أيمن أشرف، أحمد فتحى، حمدى فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحى، أحمد الشيخ، محمد مجدى "قفشة" ومروان محسن.

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