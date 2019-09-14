شكرا لقرائتكم خبر عن "الاعادة"للراسبين فى اختبارات القائمة الدولية يوم 25 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور إعادة اختبارات اللياقة البدنية للحكام الذين رسبوا فى اختبارات للقائمة الدولية الجديدة 2020 يوم 25 سبتمبر المقبل .

كانت الاختبارات قد أجريت للحكام المرشحين للقائمة الدولية الأسبوع الماضى ونجح الجميع باستثناء محمد الحنفى ومحمد الصباحى ..كما خضع بعدها للاختبار الرباعى الذى تخلف عن الحضور و هم محمود البنا ومحمد معروف وأحمد توفيق طلب ويوسف البساطى .

وشارك في الاختبارات 26 حكما ومساعد دوليين ودرجة أولى مرشحين للشارة الدولية ، شهدت الاختبارات نجاح كل الدوليين البارزين وعلى رأسهم جهاد جريشة ومحمد عادل وأمين عمر ومحمود أبو الرجال ومحمد عزازى وأحمد شهاب ، بينما أخفق محمد الصباحى ومحمد الحنفى لشعورهم بالاصابة وأعتذر محمود عاشور عن الجرى لشعوره باصابة فى العضلة الخلفية قبل الاختبارات .