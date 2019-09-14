شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة نهائية من فايلر للاعبي الأهلي قبل لقاء كانو سبورت.. وأزارو في الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى وليد أزارو، مهاجم الأهلي تدريبات بدنية واستشفائية خاصة في «الجيم» بفندق إقامة بعثة الفريق في غينيا الاستوائية حيث يغيب اللاعب عن مباراة الاهلي وكانو سبورت الغيني اليوم بسبب إصابته بجزع في الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في الاجندة الدولية ، وخضع اللاعب لجلسة في الجيم تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق.

ويخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في السادسة مساء اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقاد سامي قمصان، مدرب الفريق تدريبات اللاعبين الذين خرجوا من قائمة مباراة كانو سبورت حيث أدى اللاعبون الذين لم تشملهم قائمة المباراة، تدريبات بدنية في الجيم بفندق الإقامة في غينيا الإستوائية قبل أن يشاركوا في التمرين الذي قاده المدرب العام سامي قمصان وفقا لما حدده المدير الفني للفريق رينيه فايلر.

Advertisements

فيما عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل التوجه إلى استاد مالابو الذي يستضيف مباراة كانو سبورت.

وشرح فايلر خلال المحاضرة بعض الأمور الفنية والتكتيكية الخاصة بمباراة اليوم أمام كانو سبورت وحرص على مراجعة الأدوار والمهام المحددة لكل لاعب في ضوء الخطة التي استقر عليها الجهاز الفني.