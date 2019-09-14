شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع البسمة الأولى على شفاه جماهيره بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الاسماعيلى فى وضع البسمة الأولى على شفاه جماهيره بعد الفوز الغالى على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مباراة الذهاب لدور الـ32 للبطولة العربية .

وقد عمت الفرحة أرجاء الإسماعيلية بالأمس فى اللقاء الأول للمدرب الصربى ميمو دراج الذى اعتمد على عدد كبير من الصفقات الجديدة على رأسها أحمد مدبولى الذى استطاع لفت الأنظار ونجح فى إحراز الهدف الثالث للدراويش واللاعب العراقى همام طارق الذى صنع الفارق خلال الدقائق القليلة التى شارك فيها .

لماذا شارك همام طارق مع الإسماعيلى أمام الأهلى

كشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أسباب ظهور العراقى همام طارق فى تشكيلة الدراويش بمباراة أهلى بنى غازى الليبى رغم وصوله ليلة المباراة .

وقال المصدر إن همام طارق وصل لمعسكر الإسماعيلى فى الثالثة والنصف عصر الخميس وتناول وجبة الغذاء مع الفريق ثم شارك فى المران الختامى للدراويش وظهر بشكل مميز للغاية دفع الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق للاستعانة بخدماته فى القائمة النهائية للقاء بل ودفع به فى الشوط الثانى .

وأبدى همام طارق سعادته بالمشاركة فى انتصار فريقه الكبير على أهلى بنى غازى بمستهل مشواره بالبطولة العربية.

الإسماعيلى يرفض رفع الحمل البدنى للاعبين خوفاً من الإجهاد

رفض الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة الصربى ميودراج، رفع الحمل البدنى للاعبين استعداداً لمواجهة الجونة خوفاً من تعرض اللاعبين لإجهاد، مفضلاً التدريب على فترة واحدة لتجهيز لاعبيه وبدنياً استعداداً للموسم الجديد.

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ويبدأ الإسماعيلى غدا الأحد، استعداداته لمباراة الجونة بالجولة الأولى لمسابقة الدورى بعدما منح الصربى ميودرج المدير الفنى للدراويش لاعبيه راحة من المران السبت الماضى عقب الفوز على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى افتتاح مشوار الدراويش ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال فى اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة على استاد الإسماعيلية.

الإسماعيلى يخوض مباراة ودية استعدادا للجونة بالدورى

استقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة الصربى ميودراج، على إقامة مباراة ودية لفريقه مع الساحل السعودى فى الرابعة والنصف عصر الاثنين المقبل باستاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الجونة.

مدبولى يشارك مع الإسماعيلى أمام الأهلى رغم إصابته بفيروس بالمعدة

كشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أن أحمد مدبولى، الوافد الجديد لصفوف الدراويش، شارك فى مباراة أهلى بنى غازى الليبى رغم إصابته

وقال نفس المصدر، مدبولى أصر على المشاركة فى المباراة رغم أنه شعر بألم حاد فى المعدة ليلة المباراة وتم عرضه على الطبيب الذى أخضعه للفحوصات التى أثبتت إصابته بفيروس فى المعدة، ولكن اللاعب تحامل على نفسه وشارك فى مباراة أهلى بنى غازى الليبى .