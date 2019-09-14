شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الاهلي وكانو سبورت في ذهاب دور الـ32 الافريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 15 دقيقة من مباراة الاهلى وكانو سبورت بطل غينيا الأستوائية المقامة حالياً بملعب الأخير في العاصمة مالابو في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والنتيجة ما هي التعادل السبي.

ويلعب الاهلي مباراة كانو سبورت بتشكيل ، مكوّن من: محمد الشناوى، على معلول، محمود متولى، أيمن أشرف، أحمد فتحى، حمدى فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحى، أحمد الشيخ، محمد مجدى "قفشة" ومروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء شريف إكرامى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، حسام عاشور، حسين الشحات، صلاح محسن، وليد سليمان.

وتُعد مباراة اليوم كانو سبورت الأولى للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد الذى تم تعيينه مديراً فنياً للأهلي مؤخراً.

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بدأت المباراة بشكل حماسي من الفريقين ولعب أحمد فتحي كرة عرضية في الدقيقة الرابعة سددها حمدي فتحي برأسه كرت فوق العرضة.

وأحتسب الحكم الغيني ضربة حرة لعمرو السولية في وسط الملعب بعد عرقلته من أحد لاعبي كانو سبورت ، وضغط مروان محسن واحمد الشيخ على دفاع صاحب الأرض.

وحاول كانو سبورت الضغط على الاهلي في الدقيقة ١٢ محاولة من الجبهة اليسرى للأهلي لكن علي معلول قطع الكره وتعرض الأخير لصدام عنيف من أحد لاعبي بطل غينيا.