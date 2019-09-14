شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يحرس مرمى الزمالك أمام جينيراسيون.. وعنتر أساسياً واستبعاد بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، التشكيل الأساسى لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.

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خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما عبد الله جمعة وأوباما ومحمد عنتر.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك أمام جينيراسيون كلا من:"محمد عواد - محمود الونش - محمد عبد السلام - خالد بو طيب - احمد زيزو - مصطفي محمد - محمود عبد العزيز"، بذلك استبعد جهاز الزمالك أشرف بن شرقى ومحمد صبحي وكريم بامبو من قائمة اللقاء.