فاروق وعبد الرؤوف ودرى فى عضوية لجنة الحكام..والغندور يبحث باقى التشكيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعتمدت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى ، ضم الثلاثى تامر درى و ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق لعضوية لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور . وبدأ الثلاثى مهام عملهم فى معسكرات حكام الدرجة الأولى المقامة حاليا أستعدادا للموسم الجديد بمشاركة 350 حكما وتستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى . ومازال جمال الغندور يبحث تشكيل باقى أعضاء اللجنة الرئيسية فى ظل ترشيحات كثيرة للانضمام فى كافة اعمال اللجنة سواء الفنية أو التطوير وهناك أسماء كثيرة مطروحة امام الغندور يدرس موقفها .

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