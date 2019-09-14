شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحرك لملعب مواجهة جينيراسيون وسط هطول الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركت بعثة الزمالك من فندق الإقامة إلى ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وجاء تحرك الزمالك إلى ملعب مواجهة بطل السنغال وسط هطول الأمطار وكان الجهاز الفنى للفريق قد طالب اللاعبين بضرورة الاستعانة بأحذية الأمطار فى ذلك اللقاء.

وتأهل الزمالك بقيادة ميتشو إلى هذا الدور عقب الفوز على فريق ديكاداها الصومالى، بنتيجة 13 / 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور الـ64 من البطولة الأفريقية.