شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استعدادات نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت على "أون سبورت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، استعدادات مختلفة بتواجد وحدة بث نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم السبت، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك مع بطل السنغال عبر الهواء مباشرة على قناة On Sport وذلك فى اللقاء الذى يسعى فيه الفارس الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية.

وتأهل الزمالك بقيادة ميتشو إلى هذا الدور عقب الفوز على فريق ديكاداها الصومالى، بنتيجة 13 / 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور الـ64 من البطولة الأفريقية.



استعدادات نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت على "أون سبورت"



استعدادات نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت على "أون سبورت"



استعدادات نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت على "أون سبورت"