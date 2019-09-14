- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
تواجد الدولي المصري محمد النني، لاعب آرسنال المعار إلى باشكتاش، أساسيًا مع فريقه في مواجهة جازي شهير بالجولة الرابعة من الدوري التركي.
وسيدوّن النني الظهور الأول له بقميص باشكتاش منذ انتقاله للفريق التركي هذا الصيف قادما من صفوف الجانرز.
باشكتاش يحتل حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد أربعة نقاط من ثلاث مباريات، وهو نفس رصيد جازي شهير صاحب المرتبة الـ11.
يُذكر أن النني انتقل إلى آرسنال قبل ثلاث سنوات قادما من نادي بازل السويسري، وخاض اللاعب المصري 89 مباراة بقميص الجانرز قبل رحيله.
كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول.. النني أساسيا مع باشكتاش أمام جازي شهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.