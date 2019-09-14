الظهور الأول.. النني أساسيا مع باشكتاش أمام جازي شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تواجد الدولي المصري محمد النني، لاعب آرسنال المعار إلى باشكتاش، أساسيًا مع فريقه في مواجهة جازي شهير بالجولة الرابعة من الدوري التركي.

وسيدوّن النني الظهور الأول له بقميص باشكتاش منذ انتقاله للفريق التركي هذا الصيف قادما من صفوف الجانرز.

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باشكتاش يحتل حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد أربعة نقاط من ثلاث مباريات، وهو نفس رصيد جازي شهير صاحب المرتبة الـ11.

يُذكر أن النني انتقل إلى آرسنال قبل ثلاث سنوات قادما من نادي بازل السويسري، وخاض اللاعب المصري 89 مباراة بقميص الجانرز قبل رحيله.