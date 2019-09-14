ميتشو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي. ويلعب الزمالك، مساء اليوم السبت، خارج ملعبه أمام جينيراسيون في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. تشكيل الزمالك المتوقع جاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. Advertisements خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمد عنتر. خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمود الونش ومحمود عبد العزيز وكريم بامبو وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وخالد بوطيب

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري بمصر.

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