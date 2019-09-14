محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية والأهلي في إطار ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. وتعد المباراة الأولى للمدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي حيث تولى القيادة الفنية خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي. كان الأهلي صعد إلى دور الـ32 عقب تخطيه فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بالفوز (13-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا. تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - أحمد فتحي - محمود متولي - أيمن أشرف - علي معلول - حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد الشيخ - محمد مجدي "أفشة" - رمضامن صبحي - مروان محسن. متابعة المباراة Advertisements حمدي فتحي أهدر فرصة أولى لصالح الأهلي من كرة رأسية قبل حلول الدقيقة العاشرة عن طريق عرضية من أحمد فتحي لتظل النتيجة سلبية. مرور 20 دقيقة من بداية المباراة حيث شهد اللقاء نجاح محمود متولي مدافع الأهلي في إبعاد فرصة لصالح الفريق الغيني. وفي الدقيقة 24 قام أحمد فتحي بكرة عرضية تجاه مروان محسن ينجح حارس الفريق الغيني في التصدي للكرة قبل وصولها لمهاجم الفريق الأحمر لتظل النتيجة عند التعادل السلبي. في الدقيقة 28 أهدر أحمد الشيخ أخطر فرص المباراة بعد كرة من رمضان صبحي تصل الكرة عند الشيخ ليهدرها لتظل النتيجة دون أهداف. وفي الدقيقة 41 حصل الظهير الدولي التونسي ولاعب فريق الأهلي علي معلول على بطاقة صفراء. تابعونا لمزيد من التفاصيل..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباشر.. كانو سبورت 0 - 0 الأهلي.. الشيخ يهدر وسيطرة للأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.