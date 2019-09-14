"الخطيب لم يقصر".. الأهلي يصدر بيانا رسميا لتوضيح أزمة مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصدر الأهلي بيانا رسميا أكد خلاله أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا جناح الفريق، وأن النادي لم يقصر مع اللاعب خلال فترة إصابته.

وظهر مؤمن زكريا عبر برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر" مساء الخميس لكشف تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية.

وقال صاحب الـ31 عاما إن الإصابة التي تعرض لها في الركبة اختتمت بمرض والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد.

وكان مؤمن زكريا انتقل إلى الأهلي عام 2015 قادما من إنبي بعد نهاية إعارته للزمالك، وتمت إعارته إلى أحد السعودي في يناير الماضي إلا أنه فسخ عقده مع النادي قبل أن يلعب، ليعود مجددا للقلعة الحمراء.

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يأتي هذا البيان قبل دقائق قليلة من مباراة الأهلي أمام مضيفه كانو سبورت في غينيا بيساو، المقامة ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا (2019-2020).

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

أكد جهاز كرة القدم بالنادي أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج . كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه، وتابع أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه ، وأكد له على أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه احد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

وأكد الجهاز على أنه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل؛ سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف الكابتن الخطيب؛ لأن سياسة الاهلي لم تتغير، ولن يتخلى يوما عن أبنائه، كما ان رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته، والتقاه أكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه فى المانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا ، وسيظل مؤمن وكل ابناء الاهلي محل اهتمام ورعاية ناديهم.

جاء ذلك عقب ظهور اللاعب فى إحدى البرامج التليفزيونية . وحاول البعض ان يتحدث عن تكاليف علاج ومستحقات مؤمن زكريا بطريقة تعكس ان هناك تقصيرا من النادي الاهلي وهو عكس الحقيقة تمامًا ويحظى اللاعب بكل اهتمام ورعاية من ناديه ورئيسه.