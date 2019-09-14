مفاجآت في المستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للأهلي، قائمة المستبعدين من مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية التي تقام في تمام الساعة السادسة مساءً بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر المدير الفني الجديد للأهلي استبعاد صفقة الفريق الجديدة، المالي أليو ديانج، بجانب علي لطفي وصالح جمعة وجيرالدو وجونيور أجايي لأسباب فنية، بالإضافة إلى وليد أزارو المصاب ومحمود وحيد لعدم الجاهزية.

وكان فايلر قد اصطحب جميع المقيدين في قائمة الأهلي الأفريقية، باستثناء رامي ربيعة المصاب لبعثة الفريق لغينيا الإستوائية.

يُذكر أنه يجلس على مقاعد البدلاء أمام بطل غينيا الإستوائية كل من: شريف إكرامي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، حسام عاشور، حسين الشحات، وليد سليمان وصلاح محسن.