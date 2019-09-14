كلوب: فكرتي أمام نيوكاسل لم تنجح.. وصلاح ظهر بعد نزول فيرمينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن أسلوبه الهجومي الذي بدأ به أمام نيوكاسل لم ينجح بالشكل الأمثل بعد إصابة ديفوك أوريجي.

وأضاف كلوب في تصريحات عقب مباراة نيوكاسل :"بدأت بساديو ماني في المنتصف بينما شارك أوريجي على الجانب الأيسر لكن الأمور لم تسر بالشكل الجيد بعد تعرض ديفوك للإصابة".

وأكمل :"عندما شارك فيرمينو جاء ظهور صلاح بشكل كبير ونجحنا في السيطرة على المباراة بالشكل الأمثل".

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وعن أداء فريقه أمام نيوكاسل، أوضح المدير الفني الألماني :"بدأت الاستمتاع بالمباراة بعد مرور 25 دقيقة، شعرت حينها أننا دخلنا جيدًا في أجواء المباراة".

واستطاع ليفربول أن يفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء أقيم ظهر اليوم على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع الخامس من بريميرليج.

ونجح ليفربول في الحفاظ على سلسلة انتصاراته المتتالية للمباراة الخامسة على التوالي خلال هذا الموسم ليصبح رصيد "الريدز" 15 نقطة محتفظًا على القمة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح استطاع أن يسجل هدف في لقاء اليوم كما سجل الدولي السنغالي ساديو ماني هدفين أمام نيوكاسل.