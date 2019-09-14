تشكيل الأهلي.. فايلر يفاجئ بطل غينيا بورقة الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في اللقاء الذي يأتي ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي سيشهد عدد من التغييرات خاصة في الجانب الهجومي حيث يظهر أحمد الشيخ بدلاً من حسين الشحات، في المقابل يلعب محمد مجدي "أفشة" كصانع ألعاب كما يظهر رمضان صبحي على أن يقود مروان محسن.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي تشكيل مباراة بطل غينيا الاستوائية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود متولي - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ.

خط الهجوم: مروان محسن.

جدير بالذكر أن الأهلي صعد لهذا الدور عقب تغلبه على اطلع بره بطل جنوب السودان (13-0) في مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.