محدث .. أون سبورت لن تذيع مباراة الأهلي وكانو سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال كريم خيرت مسؤول شركة Sports HQ المالك الحصري لحقوق بث مباراة كانو سبورت والأهلي، إن قناة أون سبورت لن تتمكن من إذاعة المباراة.

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على كانو سبورت من غينيا الإستوائية لحساب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف خيرت من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" إن قناة أون سبورت لن تذيع المباراة وأي محاولات من جانبها لإذاعة هذه المواجهة لن تكون قانونية.

وكان مصدر في قناة أون سبورت قد كشف من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن القناة حصلت على حقوق بث هذه المباراة.