البرازيل تحصد المركز الثالث لبطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة

نجح المنتخب البرازيلى لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة فى حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة العالم والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجارى. الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجارى. جاء ذلك عقب فوز المنتخب البرازيلى على نظيره الصينى 3- 1 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتى اقيمت بالصالة التابعة لهيئة قناة السويس اليوم، حيث جاءت نتائج الاشواط 25-18 و 25-18 و22-25 و27- 25. نظيره الصينى 3- 1 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتى اقيمت بالصالة التابعة لهيئة قناة السويس اليوم، حيث جاءت نتائج الاشواط 25-18 و 25-18 و22-25 و27- 25.

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