ميتشو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة جينراسيون السنغالي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الصربي ميتشو عن تشكيل الفريق لمواجهة جينراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا . وسيخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد ابو جبل في حراسة المرمى ابو جبل في حراسة المرمى محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغنى - حمدى النقاز في خط الدفاع Advertisements عبد الله جمعه - طارق حامد - فرجانى ساسي - محمد عنتر - يوسف اوباما في خط الوسط - فرجانى ساسي - محمد عنتر - يوسف اوباما في خط الوسط عمر السعيد في خط الهجوم ويجلس على دكه البدلاء : محمد عواد - محمود الونش - محمد عبد السلام - خالد بو طيب - احمد زيزو - مصطفي محمد - محمود عبد العزيز

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