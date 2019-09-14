جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوريتش

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيل الذي سيواجه نورتيش سيتي، في المباراة التيتنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم، على ملعب كارو رود في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: والكر، أوتاميندي، ستونز، زيتشنكو
خط الوسط: رودريجو، جوندوجان، سيلفا.
خط الهجوم: بيرناردو، أجويرو، ستيرلينج
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