الأمطار تستقبل فريق الزمالك قبل مباراة جينراسيون السنغالي

تحركت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في طريقها لملعب مباراة جينراسيون السنغالي والتي ستقام في الثامنة مساء اليوم بذهاب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. مباراة جينراسيون السنغالي والتي ستقام في الثامنة مساء اليوم بذهاب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وهطلت الأمطار بغزارة على البعثة وهي في طريقها للملعب.

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