تحركت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في طريقها لملعبمباراة جينراسيون السنغالي والتي ستقام في الثامنة مساء اليوم بذهاب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وهطلت الأمطار بغزارة على البعثة وهي في طريقها للملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمطار تستقبل فريق الزمالك قبل مباراة جينراسيون السنغالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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